Boris Johnson corre in camicia, l'improbabile outfit sportivo del premier britannico

Mentre il Regno Unito è alle prese con gli effetti negativi della Brexit, come la mancanza di autotrasportatori e le scorte di carburante letteralmente razionate, il premier Boris Johnson si concede una corsetta ma sceglie un outfit decisamente improbabile.

Leggi anche > Crisi carburante, nel Regno Unito pronte a partire 150 autocisterne dell'esercito per far fronte alle richieste

Il leader conservatore e primo ministro britannico, infatti, è stato immortalato mentre correva indossando una camicia. Maniche lunghe e ben abbottonate, quello di Boris Johnson non sembra proprio l'equipaggiamento perfetto per andare a correre. Anche le scarpe indossate non sono le più adatte e comode per una corsa: se il percorso non è stato breve, probabilmente i piedi del premier avranno chiesto pietà. Alla fine, della tenuta 'sportiva' di Boris Johnson si salvano solo i pantaloncini, con il logo delle Olimpiadi di Londra 2012. In sintesi, look decisamente da rivedere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA