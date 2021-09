Covid, Putin 'accerchiato' e in autoisolamento: «Positive decine di persone del mio staff»

Covid, il presidente russo Vladimir Putin 'accerchiato' si mette in autoisolamento e segue gli impegni istituzionali a distanza. Negli ultimi giorni sono infatti emersi diversi casi di positività nello staff presidenziale e Putin ha dovuto annullare i suoi impegni in presenza.

Vladimir Putin avrebbe dovuto visitare Dushanbe, nel Tagikistan, e partecipare ad una riunione della Collective Security Treaty Organization (Csto). Il presidente russo ha partecipato al summit solo in videoconferenza, motivando così la sua assenza: «Sapete che purtroppo sono stato costretto all'ultimo momento ad annullare la mia visita a Dushanbe. Mi dispiace molto. Ma questo è legato al fatto che nella mia cerchia più ristretta come sapete sono stati identificati dei casi di contagio da coronavirus, e non sono uno né due, ma alcune decine di persone. E adesso sono costretto per alcuni giorni a rispettare il regime di autoisolamento».

Vladimir Putin si era vaccinato nel marzo scorso, ma ha dovuto rispettare i protocolli sanitari e da martedì è in isolamento, dopo essere stato identificato come caso-contatto, proprio a causa della stretta vicinanza con le persone del suo staff risultate positive.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 15:25

