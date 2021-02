Inala una mina da disegno mentre gioca, bimbo di 4 anni muore dopo la perforazione di un polmone

Inala una mina da disegno e muore. Un bambino di appena 4 anni è morto a causa di una perforazione del polmone dovuta a una mina da disegno. La mamma del piccolo, Ayla Rutherford, si stava facendo la doccia quando ha sentito gli membri della famiglia urlare al piano di sotto nella loro casa di Graham, nello stato USA di Washington.

Leggi anche > Campionessa di pole dance si toglie la vita a causa del lockdown: «Non ha più potuto allenarsi e fare le gare»

Quando è scesa di sotto il bambino non respirava e nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo così hanno immediatamente chiamato i soccorsi e il piccolo è stato portato in ospedale. I medici hanno notato che aveva avuto una mancanza di ossigeno prolungata che ha causato al bimbo 5 arresti cardiaci, una condizione che difficilmente gli avrebbe dato speranze di sopravvivenza.

La donna, come racconta al Daily Mail, non ha però mai perso la speranza. Il bambino è rimasto tre giorni in ospedale ma alla fine i medici, dopo aver effttuato test approfonditi hanno dichiarato la sua morte cerebrale. Il bimbo giocando ha inalato la mina appuntita che ha perforato il polmone causandogli il soffocamento, l'assenza di ossigeno prolungata ha poi lesionato gli altri organi, compreso il cervello.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA