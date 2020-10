Attentato a Nizza, chi è il killer: «Si chiama Brahim, è un tunisino sbarcato a Lampedusa»

L'assalitore di Nizza, tunisino, era sbarcato a Lampedusa: per questo un deputato della regione, Eric Ciotti, ha chiesto al presidente francese Macron di chiudere le frontiere ai migranti che vengono dall'Italia. Brahim A., questo il suo nome, questa mattina ha decapitato un uomo e una donna e ha cercato di decapitare un'altra donna, che è riuscita a scappare rifugiandosi in un bar, dove è morta per le ferite poco dopo. «Dite ai miei figli che li amo», avrebbe detto pochi istanti prima di morire.

Brahim A. «è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa», ha twittato il deputato Eric Ciotti affermando di aver appena chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell'attentato, di «sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana».

«L'assalitore dell'attentato di Nizza - scrive Ciotti sul suo profilo Twitter - è un tunisino giunto pochissimo tempo fa da Lampedusa». Per lui, «con la crisi sanitaria e della sicurezza, non va più tollerato nessun ingresso». «Sospendiamo ogni procedura di asilo e di rilascio dei visti dai Paesi a rischio!», conclude il deputato dei Républicains eletto nel dipartimento di Alpes-Maritimes, al confine con l'Italia.

Je viens de demander en réunion à Nice au président #Macron la suspension de tous flux migratoire et de toute procédure d’asile notamment à la frontière italienne. Il faut protéger les Français ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

