Covid-19, il virus torna a preoccupare l'Europa: ecco i nuovi lockdown

Sono passati 6 mesi da quando l'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus. Molti paesi stanno affrontando la prima ondata del virus proprio in queste settimane, altri hanno visto passare la prima ondata ma si trovano ora ad affrontare un ritorno consistente dei contagi.



La situazione sta diventando critica in alcuni paesi europei, ma non solo, dove i contagi stanno tornando a causa dei nuovi spostamenti e della riapertura delle attività che espone maggiormente al contagio. In Europa la Spagna sta affrontando una situazione di emergenza, soprattutto in Catalogna e in Aragona, dove il governo ha chiesto ai cittadini di limitare al minimo ogni tipo di spostamento. Proprio a causa del picco dei contagi il Regno Unito ha deciso di inserire il Paese iberico nella lista di quelli meno sicuri, imponendo ai viaggiatori un periodo di 14 giorni di quarantena al rientro in patria.



Anche il Belgio ha rafforzato le misure di contenimento del contagio dopo l'impennata di casi nella regione di Anversa dove si sono registrati 1.952 nuovi casi nella scorsa settimana. Per questo tutti potranno entrare a contatto solo con 5 persone al di fuori del nucleo familiare e a tutti sarà imposto un comprifuoco entro le 23.30



Picco di casi anche in Francia, che a sua volta ha istituito un altro coprifuoco, in particolare sulle spiagge della penisola Quiberon, nel di dipartimento del Morbihan nella regione della Bretagna, dove è scoppiato un piccolo focolaio di Coronavirus la scorsa settimana con 54 persone infettate, prevalentemente di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Anche in altre aree della Francia si registra un aumento di casi, ma ancora non si parla di lockdown totale.



Il coronavirus torna a preoccupare anche la Germania, soprattutto la Baviera a causa di un focolaio Covid individuato in un'azienda agricola di Mamming con circa 500 lavoratori, di cui 170 risultati positivi. Le autorità hanno deciso che per limitare il rischio dei contagi ci sarà l'obbligatorietà dei tamponi per coloro che arrivano dalle aree a rischio.



Allerta anche in Austria, nella nota città turistica di St. Wolfgang, a est di Salisburgo, dove è stato individuato un focolaio che ha spinto le autorità a imporre il coprifuoco a partire dalle 23.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Luglio 2020, 00:04

