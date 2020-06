«Rischio contagio»: quasi la metà delle scuole elementari inglesi ha ignorato le richieste del governo di riaprire

Migliaia di scuole primarie in Inghilterra hanno sfidato la richiesta del governo di riaprire le scuole in quanto temono che il coronavirus sia ancora troppo diffuso. Un sondaggio dei membri della National Education Union (NEU), che comprende quasi 11.000 scuole di inglese, ha suggerito che il 44% delle scuole ha scelto di non ammettere più alunni. Inoltre, i dati di 11 delle 12 maggiori autorità locali nel nord-est hanno mostrato che l'88% delle loro 856 scuole elementari è rimasto chiuso, arrivando al 92% nel nord-ovest.



In alcune aree, non è stata aperta una sola scuola elementare, secondo i dati riportati da The Guardian. Tuttavia, ci si aspetta che ne facciano di più nei prossimi giorni. Boris Johnson aveva esortato le scuole a consentire agli alunni di tornare a scuola, ma aveva ammesso che non poteva costringerli a farlo fino a quando non fossero adeguatamente preparati.



Mentre molte scuole hanno continuato le lezioni dal vivo per i bambini vulnerabili e quelli i cui genitori sono lavoratori chiave per il Paese, la stragrande maggioranza degli alunni ha studiato online a casa - ma ci sono anche numeri significativi che non hanno i mezzi per farlo.



Nonostante i rischi di circa 700.000 bambini senza laptop o tablet che restano indietro, con i dirigenti scolastici che temono che alcuni “potrebbero non tornare mai” nelle scuole se rimangono chiuse per tutta l'estate, i sindacati e gli scienziati hanno criticato la decisione del governo di iniziare la riapertura delle scuole il 1 giugno.



Il gruppo Independent Sage ha avvertito che l'apertura potrebbe provocare "una nuova ondata" di casi Covid-19 in alcune comunità, accusando il governo di non ascoltare il parere scientifico. Il comitato scientifico consultivo del governo, lo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), ha modellato l'impatto di sette diversi modi in cui le scuole potrebbero riaprire, il che si traduce in un aumento del tasso R con zero.



"Lo scenario di riapertura della scuola scelto dal governo non è uno di quelli modellati da Sage, rendendo ancora più incerto il potenziale impatto della riapertura", afferma il rapporto di Independent Sage. "I sistemi di prova robusti non sono installati ovunque." Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA