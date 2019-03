L'unico minorenne del suo paese diventa l'idolo del web: «Da solo sto benissimo, nessuno mi rompe il c...»

Toninelli e la gaffe sull'auto diesel: «L'ho comprata perché costava meno. Siamo oltre la follia»​

Que cosa más grande... pic.twitter.com/DVEbpIPHS4 — Empercutío (@empercutio) 15 marzo 2019

En dos años es el sheriff de ese condado. — Yeray Bolaños (@yeraybo) 16 marzo 2019

Qué a gusto vive la criatura. 🤣 — Paco Pavía (@El_Pavia) 16 marzo 2019

Adrián, un niño de 85 años. — Don Preguntón (@DonPreguntn1) 16 marzo 2019

Doveva essere un servizio sull'delle comunità rurali, ma si è trasformato in ben altro grazie ad un curioso fuori programma. Un, unico minorenne in uno dei comuni più vecchi d'Europa, ha infatti stupito tutti di fronte alle telecamere di un programma televisivo.Siamo a, un piccolo centro rurale di appena 140 anime situato nelle Asturie, in Come riporta anche 20minutos.es , il programma televisivo La Sexta Columna aveva deciso di realizzare un servizio su questo comune, dove non nasce un bambino dal 2005. L'ultimo, infatti, è stato Adrian, che è stato anche intervistato. L'adolescente non sembra sentire la mancanza di alcuni coetanei con cui socializzare, come dimostra nelle dichiarazioni rilasciate in favore di telecamera (e microfono).«Non vorresti avere altri ragazzi della tua età nel paese?», chiede l'intervistatore. Adrian lo spiazza con una risposta che è diventata immediatamente virale in tutta la Spagna: «No, assolutamente. Sto molto bene da solo, e non c'è nessuno che mi rompe il c...o». Le reazioni sui social sono un certificato di garanzia: questo ragazzino è diventato immediatamente un nuovo idolo del web.L'intervista, poi, prosegue e Adrian spiega: «Il mio migliore amico? È il mio cane. Vado a scuola in un paese vicino, lì frequento i miei coetanei ma quando finiscono le lezioni torno a casa, pranzo e vado ad aiutare mio padre nei campi, col suo trattore. Poi faccio lunghe passeggiate col cane nei terreni di mio padre, abbiamo anche del bestiame. Non gioco a niente, faccio questa vita ma mi va bene così».