Nuovi scenari per il principe Harry dopo la morte della regina, Meghan invece «non tornerà in Inghilterra»

Meghan Markle non vorrebbe tornare nel Regno Unito per più di una visita lampo se il principe Harry ricucisse la sua relazione con suo padre e suo fratello perché «non le piaceva l’Inghilterra». Ne è certa la giornalista e scrittrice Tina Brown autrice del nuovo libro bomba «The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil». Secondo Brown, riporta il Daily Mail, il principe Harry potrebbe anche voler fare ritorno nella famiglia reale dopo la morte della regina Elisabetta, dividendo il suo tempo tra Gran Bretagna e Stati Uniti, anche se è improbabile che Meghan lo segua a tempo pieno. «Quando la regina morirà Harry vorrà tornare per servire il suo paese e troveranno un modo per coinvolgerlo. Ma non credo che Meghan avrà mai voglia di tornare indietro. Non le piaceva l'Inghilterra» ha detto Brown.

Per la giornalista, biografa della principessa Diana, l'addio della coppia ha lasciato un vuoto nel popolo britannico non solo nella famiglia reale. I Sussex erano particolarmente amati prima della Megxit eppure a palazzo «hanno sempre pensato che Harry se ne sarebbe andato». Parlando in un podcast del New York Times per promuovere il suo nuovo libro, Brown ha detto che la coppia ha fatto «scelte sbagliate» e avrebbe potuto lasciare la famiglia reale in condizioni di gran lunga migliori se non fossero stati delle «teste calde».

