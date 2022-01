Nuovi guai per il principe Andrea: spunta una donna disposta a testimoniare

Nuova tegola in vista per il principe Andrea. Spunta nel Regno Unito una testimone che si dice «disponibile» a parlare nella causa civile per aggressione sessuale intentata negli Usa da Virginia Giuffre. La donna potrebbe aver visto il principe Andrea con Giuffre in una discoteca londinese 20 anni fa. Lo riporta il Guardian. «Sono orgogliosa di rappresentare Shukri Walker, che si è fatta avanti coraggiosamente come testimone e incoraggia a farlo anche altri che potrebbero avere informazioni» spiega in una email la legale americana Lisa Bloom. «E’ disposta a fare la deposizione che il team legale di Virginia Giuffre sta cercando» aggiunge l’avvocato.

Leggi anche > Riecco il killer di Utoya: Breivik in Tribunale per la libertà vigilata, ma si presenta col saluto nazista

La dichiarazione di Bloom al Guardian ha fatto seguito a una istanza presentata dagli avvocati di Giuffre al giudice della Corte federale di Manhattan, Lewis Kaplan, affinché richieda ufficialmente l'assistenza delle autorità britanniche per ottenere la testimonianza di Walker. Gli avvocati di Giuffre hanno notato che Walker avrebbe visto il duca di York «con una giovane ragazza proprio nel periodo in cui Giuffre accusa il principe di aver abusato di lei a Londra dopo essere stati al Tramp Nightclub». Una testimonianza per i legali «molto rilevante. Poiché il principe ha negato di averla mai incontrata o di essere stato al Tramp Nightclub in quel periodo». Bloom, che ha rappresentato diverse vittime di Epstein, ha anche affermato di aver fornito «all'Fbi tutti i dettagli della storia della mia cliente per ulteriori indagini».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA