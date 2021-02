Un solo caso positivo, in Nuova Zelanda scatta il lockdown: la linea dura contro il Covid

Auckland, la città più grande della Nuova Zelanda, torna in confinamento anti-Coronavirus per una settimana dopo che è emerso un unico nuovo caso di infezione, non collegato apparentemente ai tre registrati due settimane fa e che avevano già determinato un blocco di tre giorni per la città. A darne notizia è stata la premier, Jacinda Ardern: «È frustrante. So che lo è», ha dichiarato, spiegando che proprio l'impossibilità di legare il nuovo caso a quelli già emersi ha fatto decidere il governo per il nuovo confinamento.

La Nuova Zelanda ha affrontato l'epidemia fin dall'inizio con una risposta veloce ed aggressiva. Il paese, che conta circa cinque milioni di abitanti ha registrato 2.016 casi e 26 decessi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 14:21

