Nuova Zelanda, un positivo dopo due settimane in Covid hotel. In Australia zero casi in 24 ore

Quinto caso di positività registrato in Nuova Zelanda dopo la permanenza all'interno di un Covid hotel di Auckland. Il positivo, come riportano le autorità sanitarie, aveva trascorso 14 giorni nel residence prima di trascorrere altri cinque giorni in isolamento in casa a Hamilton, nel nord dell'isola, dove si trovava dal 30 gennaio.

Il ministero della Salute neozelandese ha imposto che tutti gli ospiti dei covid hotel sono tenuti ad autoisolarsi per cinque giorni dopo due settimane di isolamento gestito. «L'individuo si è isolato a casa a Hamilton da quando ha lasciato il Pullman il 30 gennaio e ha restituito 3 test negativi prima di risultare positivo», ha dichiarato il ministro. «Il caso rafforza l'importanza dell'autoisolamento e della strategia di ripetizione dei test che abbiamo adottato per le persone che lasciano l'isolamento gestito al Pullman».

Il ministero ha affermato di considerare basso il rischio per la salute pubblica e che le persone nell'area non dovrebbero allarmarsi.

Australia, Victoria non segnala nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore

Più di 23.000 persone nello stato di Victoria, in Australia, sono state testate per il coronavirus nelle ultime 24 ore, senza che siano stati restituiti risultati positivi. Un enorme sollievo per lo stato australiano, dove sta per iniziare il torneo di tennis dell'Australian Open. Le autorità sanitarie hanno anche confermato che tutti i 17 contatti stretti di un caso positivo di uno addetto alla quarantena in uno degli hotel utilizzati in preparazione al torneo sono risultati negativi anche loro.

