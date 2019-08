Seminudo trascina una donna per le strade della città: poi la sorpresa

And here is today's episode of "Not What We Expected Going Into That:" pic.twitter.com/EIdr6vq0bz — Kansas City Police (@kcpolice) August 20, 2019

Giovedì 22 Agosto 2019, 19:45

Lui, a torso nudo, trascina una donna incosciente in topless, quasi a volerla gettare da un ponte lì vicino, dopo averle fatto sbattere la testa contro un marciapiede e dopo aver tentato di rivestirla. Questo raccontavano le segnalazioni ricevute dalla polizia di Kansas City, negli Usa Una volta arrivati sul posto gli agenti, però, si sono resi conto che non avevano a che fare con un omicida ma con uno che stava trascinando via una bambola a grandezza naturale.E' accaduto poco prima del mezzogiorno di martedì scorso nella città dello Stato del Missouri. La bambola era stata trovata in un bidone della spazzatura di un ristorante poco distante da lì.All'uomo il trasferimento della bambola è costata un avvertimento: non portarla più in giro per il centro della città.Una telecamera del traffico cittadino ha ripreso alcune scene, rilanciate sul profilo Twitter della polizia americana.