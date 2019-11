Un uomo nudo rincorre una donna in una strada deserta, le immagini choc finiscono in rete

Usa la figlia 13enne per adescare un pedofilo, pm finisce nei guai

Mercoledì 20 Novembre 2019, 18:37

Hanain una strada quasi deserta, ma lei è riuscita a difendersi. Le telecamere di sicurezza di un'area di Buzios, località balneare nelle regioni lacustri di Rio de Janeiro, in Brasile, ha ripreso una donna che passava intorno alle 7 del mattino per la strada, quando è stataDalle immagini si vede la donna passare con un ombrello, essere raggiunta da una vettura dalla quale scende una persona nuda che inizia a rincorrerla. La donna non sembra accorgersi della presenza, mentre il suo aggressore si guarda prima intorno e quando si sente sicuro di non avere testimoni vicino la raggiunge. A quel punto i due scompaiono dalla telecamere ma la vittima ha raccontato di aver corso e di aver gridato a gran voce aiuto.La signora è stata afferrata per la vita, ma è riuscita a liberarsi e a darsi alla fuga. La polizia ha visionato le immagini grazie alle quali è riuscita a risalire all'identità dell'aggressore e ad arrestarlo.