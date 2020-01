Una donna passeggia completamente nuda all' aeroporto internazionale di Miami . Un video sexy che finisce su twitter e diventa virale in pochi attimi. E' successo nello scalo più importante della Florida . La donna passeggia cantando in uno dei terminal dell'aeroporto: prima togliendosi la maglietta e poi le mutandine. La sconosciuta è rimasta completamente nuda per qualche minuto, il tempo per essere ripresa con gli smartphone. Lasciando senza parole e sotto choc i tanti passeggeri presenti in quel momento ai gate.