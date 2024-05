Incendio alla Novo Nordisk, la casa farmaceutica danese che produce il medicinale antidiabetico Ozempic (usato per dimagrire)

di Redazione web

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di uffici appartenente al gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk, produttore di noti farmaci dimagranti. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Copenaghen. «È un incendio enorme. Abbiamo circa 100 vigili del fuoco sul posto», ha detto all'Afp il capo delle operazioni dei vigili del fuoco Martin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dall'edificio. L'incendio è avvenuto meno di una settimana dopo un incendio in un altro sito di Novo Nordisk, in costruzione, che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci.



Cos'è la Novo Nordisk

Non è così assurda definire l'azienda farmaceutica danese come una sorta di Cenerentola: da realtà semi-sconosciuta - produceva insulina a basso costo - è diventata un punto del mercato finanziario internazionale, con una grande successo in Borsa.

L'uso dell'Ozempic

Milioni di americani hanno fatto provviste di Wegovy, il nome commerciale del farmaco di Novo Nordisk, che commercia anche con i marchi Ozempic, proposto per il diabete, e Saxenda. Il mercato, e non solo, hanno cambiato l'identità dell'aziend danese: i ricercatori della farmaceutica di Copenaghen, esperti del diabete in tutte le sue forme, hanno scoperto una nuova molecola che permette la perdita di peso: anche fino al 15 per cento in poche settimane di trattamento. Un antidoto perfetto per milioni di persone obese, che senza doversi sottoporre a diete e a esercizio fisico possono dimagrire con l’ausilio solo di un farmaco.



Con i clienti diabetici i guadagni erano buoni, ma con gli obesi le cose sono cambiate. Ozempic ha prodotto l’anno scorso ricavi per più di 3 miliardi e 800 milioni di euro, di cui 69 miliardi di dollari sul mercato americano.

