stupro di gruppo da una studentessa norvegese, sei pompieri di Parigi sono stati fermati poi rimessi in libertà dal giudice che non ha ravvisato prove sufficienti per indagarli. Dovranno comunque collaborare all'inchiesta come testimoni informati dei fatti.



La vicenda, che ha riportato al centro della cronaca il corpo definito eroico per il comportamento nell'incendio di Notre- Dame, non è nuova nei ranghi dei pompieri, già in passato scossi da inchieste per violenze sessuali. A denunciarli, stavolta, è stata una ragazza di 20 anni che ha affermato di essere stata violentata da diversi pompieri nella caserma Plaisance, nel 14/o arrondissement di Parigi, la notte fra venerdì e sabato scorsi.

Sei pompieri chiamati in causa e posti in stato di fermo, tutti fra i 23 e i 35 anni, sono stati presentati in procura, dove è stata richiesta l'apertura di un'indagine a carico di 4 di loro per violenza di gruppo e per non aver impedito il reato nei confronti degli altri 2. Il giudice istruttore ha però ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per metterli sotto inchiesta e li ha rimessi in libertà in attesa dello sviluppo delle indagini. Alle quali dovranno collaborare ma soltanto in qualità di testimoni informati dei fatti.

Ultimo aggiornamento: 10:54

