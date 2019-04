Notre-Dame, il prete eroe tra le fiamme che ha salvato la corona di spine di Gesù. Nel 2015 entrò al Bataclan per aiutare i feriti

di Simone Pierini

Notre-Dame

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

. Lo ha fatto per. È il cappellano dei vigili del fuoco di Parigi e non ha avuto alcun timore per proteggere i tesori di uno dei simboli della cultura mondiale, dell'Île de la Cité. Così comeche colpì la capitale francese.Si temeva che entrambe le reliquie religiose sarebbero andate perse quando le fiamme hanno inghiottito l'edificio storico, ma padre Fournier si è assicurato che fossero portate in salvo.e nella sua impresa è stato aiutato da volontari che hanno formato una catena umana così da riuscire a entrare e assicurare la salvezza delle opere all'interno della cattedrale di Notre-Dame.Una fonte di servizi di emergenza ha parlato di lui definendolo. «Non ha mostrato alcuna paura mentre si dirigeva verso le reliquie all'interno della Cattedrale - ha detto al Daily Mail - e si è assicurato che fossero salvate. Si occupa di vita e di morte ogni giorno e non mostra mai paura».