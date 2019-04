la struttura sia stabile

, ha riferito ancora Plus, citato dai media francesi.



GARA DI SOLIDARIETA' Il gruppo Lvmh e la famiglia Arnault hanno annunciato una «donazione» di 200 milioni di euro al fondo dedicato alla ricostruzione della cattedrale di Parigi dopo il gigantesco incendio. «La famiglia Arnault e il gruppo Lvmh vorrebbero mostrare la loro solidarietà in questo momento di tragedia nazionale e si associano alla ricostruzione di questa straordinaria cattedrale, che è un simbolo della Francia, del suo patrimonio e della sua unità» si legge in una nota.





Ultimo aggiornamento: 09:46

