Notre-Dame, evacuazione ok dopo l'incendio ma è polemica per l'intervento in ritardo

Notre-Dame, ecco perché non sono stati usati i canadair per spegnere l'incendio​

Di fronte alle drammatiche immagini dell', a, c'è una sola buona notizia: nel rogo divampato all'interno della cattedrale nessun visitatore è rimasto ferito. Il piano di evacuazione dei visitatori è andato a buon fine, ma non mancano lesui soccorsi in ritardo e sul vigile del fuoco rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme.si è. La, infatti, è il secondo edificio più visitato di, dopo la Tour Eiffel, ed il secondo edificio sacro più visitato di tutta Europa, secondo solo alla Basilica di San Pietro., si stima che a Notre-Dame giunganoe in questi giorni, per via della Settimana Santa, si concentra la maggior parte di loro. L'è immediatamente scattata non appena è stato lanciato l'allarme per l'incendio e i turisti sono usciti incolumi, anche se non sono mancate le scene di panico.Se per i visitatori non ci sono state conseguenze, in Francia non mancano le polemiche sull', giudicato da molti troppo. Non si sa ancora se lapotrà essere salvata dallo spaventoso rogo, ma alcuni residenti della zona accusano: «Abbiamo sentito le prime sirene dei vigili del fuoco solo 30 minuti dopo che la colonna di fumo si è alzata sulla cattedrale».