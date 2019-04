Notre-Dame, dopo il fuoco ora è incubo pioggia: ecco perché. «Serve struttura a ombrello»

Notre-Dame

Dopo: l'incendio che ha danneggiato gravemente la cattedrale diè solo il primo capitolo di un lungo incubo per uno dei simboli della capitale francese. A quattro giorni dal rogo, Notre-Dame resta in pericolo ma stavoltache è prevista la settimana prossima: la parte tra le due torri è a rischio, la pietra è indebolita dall'acqua già usata dai pompieri per spegnere l'incendio, mentre la volta rischia di crollare in altri punti.