di Alessia Strinati

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nota unadurante lama in realtà è un. Lauri Murphy, 30 anni, ha notato durante la gravidanza del suo secondo figlio un neo sulla pancia che le dava spesso prurito. La donna non ha dato peso alla cosa, credendo che fosse li da tempo, che lo avesse notato solo a causa del pancione e che il prurito non era assolutamente allarmante.Quando però il prurito si è fatto insistente, dopo il parto, è andata da un medico che le ha diagnosticato un melanoma. Il banale neo, infatti, era un cancro, che doveva essere operato altrimenti avrebbe potuto espandersi fino alle ossa e ucciderla. «Ogni volta che facevo la doccia, il resto della mia pelle si tingeva di rosa per il calore, ma c'era sempre un anello bianco intorno al neosulla mia pancia», ha raccontato la mamma a Metro , «l'ho ignorato perché pensavo fosse solo un sintomo della mia pancia che si allungava e cambiava con la gravidanza».Lauri ha rimosso il cancro e la biopsia ha confermato la diagnosi del dottore