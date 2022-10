Nord Stream, il gasdotto danneggiato da «potenti esplosioni»: le prime immagini del drone sottomarino

Il Nord Stream danneggiato «da potenti esplosioni». Il quotidiano svedese Expressen ha prodotto le prime immagini del gasdotto danneggiato nel Mar Baltico. Il video, filmato da un drone sottomarino, mostra ingenti danni. Nel frattempo le indagini della polizia svedese e danese vanno verso la conferma che i danni ai gasdotti sono stati causati da potenti esplosioni. Informazione che avvalora l'ipotesi del sabotaggio. Ma da parte di chi? Il caso resta aperto.

Putin minaccia l'Europa, undici bombardieri nucleari schierati a pochi km dal confine Nato: cosa succede

Putin prova a salvare il suo maxiyacht da 120 milioni: «In viaggio verso la Russia scortato da navi militari»

La Russia accusa l'Occidente, l'Occidente accusa la Russia. In attesa di conoscere la verità, si fanno i conti con i danni ingenti dell'esplosione, che ha danneggiato i Nord Stream 1 e 2. Nel video registrato dall'Expressen, si vedono crepe su alcune parti del tubo e il metallo è molto deformato. Gli operatori della compagnia norvegese Blueye Robotics hanno fotografato uno dei punti di rottura del gasdotto Nord Stream 1 sul fondo del Mar Baltico. Le foto sono state scattate a una profondità di 75-76 metri con una telecamera subacquea che ha rilevato il danneggiamento di un tubo scoppiato durante il possibile sabotaggio al gasdotto.

La Russia sta perdendo la guerra? L'analista: «Putin scaricato dalle élite, ridurrà tutti in cenere pur di vincere»

Intanto nei giorni scorsi la Svezia aveva bloccato le indagini congiunte con Germani e Danimarca, definendo «la classificazione di sicurezza dell’indagine è troppo alta» per condividere il risultato con altri Paesi. Una mossa che per molti sarebbe il tentativo di accelerare l'ingresso di Stoccolma nella Nato. Secondo l'analista di guerra H I Sutton, le foto scattate dall'Expressen sarebbero successive all'intervento del governo svedese, che potrebbe aver rimosso prove compromettenti sul possibile sabotaggio.

***UPDATE***



Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)



Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter



Their article (in Swedish) https://t.co/lpUvF0NIEi pic.twitter.com/aAkSeva0zf