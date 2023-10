Nonno spara al matrimonio per festeggiare gli sposi e colpisce il nipotino: «Colpa del cane». Il bambino è ricoverato in ospedale

di Redazione web

Nozze rovinate e matrimonio finito in tragedia per colpa di un incidente. Ad officiare la cerimonia tra i due novelli sposi è stato il nonno del neomarito. Dopo poche ore la celebrazione, è successo l'inverosimile: l'anziano ha sparato, per sbaglio, contro il nipote e l'ha ferito alla spalla. Secondo quanto dichiarato - dagli invitati - alle forze dell'ordine, l'uomo voleva sparare un colpo in aria «per festeggiare» ma non aveva fatto i conti con il suo cane: l'animale ha strattonato il guinzaglio legato alla mano dell'uomo e questo ha fatto sì che il nonno perdesse il controllo della sua rivoltella da cui poi è partito il proiettile. Al momento il 12enne non è in pericolo di vita ma è ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto a Denton, in Nebraska (Stati Uniti).

Le ripercussioni legali

Michael Gardner, 62 anni, residente a Odessa, in Texas, sta affrontando problemi legali dopo che ha colpito accidentalmente il teenager alla spalla.

La ferita non ha messo in periclo la vita del bambino, ma è stato comunque necessario il suo ricovero in ospedale. «Non crediamo che Michael volesse fare del male a suo nipote, ma il gesto non è stato molto intelligente», ha dichiarato lo sceriffo della contea.

