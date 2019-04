Nonno getta il nipotino di 2 anni nel forno bollente: «Volevo salvarlo dal demonio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Getta ilperché crede sia. Un nonno ha spiegato di aver visto il demonio dentro al nipote di appena, così lo ha gettato nel forno bollente causandogli gravissime ustioni. Il piccolo, portato in ospedale, si è salvato ma è in coma e lotta per la vita dopo aver riportato lesioni sul 50% del corpo.I fatti sono accaduto in Russia. Ora i medici stanno facendo di tutto perché il piccolo possa salvarsi, il bambino è in terapia intensiva e secondo i dottori è troppo presto per fare previsioni. Il bimbo si trovava a casa dai nonni perché i sui genitori erano fuori per lavoro, pare però che la coppia si sia ubriacata e a quel punto il nonno ha iniziato a delirare a credere che il nipotino fosse indemoniato, così per "salvarlo" lo ha gettato nelle fiamme della stufa domestica.Secondo quanto riporta Metro a lanciare l'allarme sarebbe stata la nonna insieme a una loro vicina di casa. La donna infatti si era allontanata pochi minuti per fare delle commissioni e al suo ritorno ha notato il piccolo tra le fiamme. Le due sono riuscite a mettere in salvo in bambino e adesso il nonno è accusato di tentato omicidio.