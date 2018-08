«Penso che sia un modo potente per esprimere l'idea che, anche noi vecchietti fragili, in questa società possiamo fare qualcosa»

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non può prendersela con i bambini». Un gruppo die è partito a bordo di alcuniper unda New York verso ilin protesta contro il presidente degli Stati Unitie la sua «Zero Tolerance», la norma istituita di separare i bambini dai genitori per rinchiuderli in centri di detenzione.Le donne, ma anche qualche nonno, fanno parte del Grannies Respond/Abuelas Responden, un'associazione che ha aperto una pagina Facebook per raccontare passo passo tutte le tappe del viaggio., ha detto una portavoce, Ann Schaetzel. «Se le persone anziane e fragili possono prendere posizione, chiunque può farlo. Spero che la gente si unisca a noi».Fece scalpore e provocò indignazione il video dei pianto disperato dei bimbi chiusi in gabbia lontani dalla mamma e dal papà. Una scena terribile dei migranti in una struttura a McAllen, in Texas, al confine con il Messico, in cui vennero trattenuti i minori separati dai genitori dopo l’ingresso illegale negli Stati Uniti d’America. Separati per giorni, a volte anche per settimane, come raccontato dalla Associated Press che ha pubblicato le immagini choc.Una protesta civile quella messa in atto dalle nonnine americane, come testimoniano foto e filmati pubblicati sulla pagina Facebook dell'associazione. Balli, canti e scene di sorrisi in gruppo. Un modo pacifico per ribadire il loro pensiero, per coinvolgere altre persone nel loro cammino e attirare l'attenzione dei media e del presidente Trump.