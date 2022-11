Nonna invita per errore uno sconosciuto alla festa: dopo 7 anni festeggiano ancora insieme

di Redazione web

La storia di Jamal Hinton e Wanda Dench ha dell'incredibile. Tutto è cominciato nel novembre del 2015, quando la donna, per errore, inviò un messaggio a uno sconosciuto per invitarlo alla festa del giorno del Ringraziamento. Da quel momento in poi, il giovane e la nonna trascorrono insieme la festività a stelle e strisce e non solo.

Morta nonna Rosetta, celebre volto di Casa Surace: aveva 89 anni

Adottata a sei mesi di vita, dopo 60 anni ritrova la madre biologica: la storia commovente di Elisa

La storia

Jamal e Wanda non si erano mai visti prima di quel novembre 2015, non sapevano dell'esistenza l'uno dell'altra ma da quando si sono incontrati, non si sono più lasciati. La donna con un messaggio spedito al destinatario sbagliato, ha contattato il giovane che non ha rifiutato l'invito il giorno del Ringraziamento (24 novembre).

Social pazzi di Jamal e Wanda

La bella storia ha fatto il giro del mondo e dei social: gli utenti si sono affezionati a Jamal e Hinton, tanto che sotto ogni post dei due ci sono migliaia di like e commenti. Tutti fanno il tifo per la loro amicizia nata per caso.

Netflix sta lavorando al film

La storia di Wanda e Jamal è diventata così famosa che addirittura Netflix ha deciso di investire e produrre un film. Il cast, la sceneggiatura e la trama completa devono ancora essere annunciati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA