Nonna Maria rischia lo sfratto a 88 anni, la sua squadra del cuore compra la casa dove vive da sempre e gliela regala

di Redazione web

Stava per essere sfrattata dal suo appartamento perché i proprietari volevano trasformarlo in una casa turistica, ma all'ultimo si è presentato il Cádiz Club de Fútbol che ha pagato 147 mila euro per restituire a María Muñoz, 88 anni, l'abitazione in cui vive da sempre.

A María era stato concesso un termine di due anni per trovare un'altra casa, e al termine di questo periodo, quando l'anziana non aveva trovato un'altra sistemazione, i proprietari hanno avviato un processo giudiziario che si è concluso con la sentenza dello sfratto, che sarebbe dovuto avvenire il 27 giugno.

María si è trovata in questa situazione perché dopo la morte del marito non portò a termine l'iter per surrogare il vecchio contratto di affitto, risalente al 1967. I proprietari dell'appartamento sono gli stessi dell'intero palazzo e già da tempo hanno iniziato a convertire le case per gli affitti turistici, cosa che avrebbero voluto fare anche con quella dell'anziana.

L'arrivo del Club

L'ultima opportunità che hanno concesso a María e alle sue figlie, che abitano con lei, è stata quella di risolvere con un pagamento di 147 mila euro (prezzo di vendita della casa), ma le condizioni economiche della famiglia non lo permettevano.

Ed è a questo punto che si sono presentati il presidente della squadra di calcio Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, il suo vice presidente Rafael Contreras, e il direttore Pepe Mata, che insieme hanno firmato l'acquisto dell'appartamento, resituendolo di fatto alla donna a tempo indeterminato.

Se llama María, tiene 88 años e iba a ser desahuciada de su casa para poner un piso turístico en el barrio del Pópulo. Hoy, el Cádiz CF ha comprado el piso para evitar su desahucio. Grandes. pic.twitter.com/2rqLRjESX9 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 13, 2024

Una lotta da proseguire

Lo sfratto è stato sospeso e María ha finalmente potuto mettere un punto a questa storia che minacciava di lasciarla senza un tetto sopra la testa.

Il quartiere El Pópulo di Cádiz, dove vive María, sta andando infatti incontro a più vicende che somigliano a quella che si è appena conclusa. I residenti hanno mostrato la loro vicinanza a María e alle figlie dal primo all'ultimo momento, e insieme continueranno a farlo finché la situazione non si stabilizzerà per tutti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA