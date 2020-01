Nonna abusa della nipotina in assenza dei genitori, poi mostra i video al compagno per compiacerlo

Sabato 11 Gennaio 2020, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dellafilmando gli abusi perUna storia choc quella che ha coinvolto Roseanna Thompson, una nonna della contea di Kanawha, nello Stato della Virginia Occidentale. I genitori della bambina le affidavano sempre la piccola convinti che fosse al sicuro, invece la donna la stuprava per compiacere il suo fidanzato.La donna non solo stuprava la bambina, ma è capitato che la offrisse al suo compagno e, tutte le volte che abusava di lei, si filmava e fotografava per poi girare il materiale pedopornografico all'uomo. La nonna è stata arrestata e con lei Richard Smith, considerato colpevole di detenzione di materiale pedopornografico dalle autorità e di abusi su minore, come riporta anche la stampa locale A scoprire tutto è stata l'ex moglie di Smith che, frugando tra le sue cose, ha notato i filmini e le foto con la bambina, così ha subito sporto denuncia. Le indagini hanno portato a galla la condotta della nonna: sono state scoperte numerose videocassette girate approfittando dell'assenza dei genitori della bambina. Ora l'uomo rischia ora una pena tra i 205 e i 775 anni, così come la nonna, sulla quale pende anche l'aggravante che la piccola fosse sotto la sua custodia.