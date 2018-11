Matteo Salvini a Leggo: «Due giornate a Higuain sono poche, non si può affrontare un arbitro in quel modo»​

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra pochi mesi compiràe, nonostante qualche problema fisico dovuto all'età, è una donna in grande forma., però, sa di non essere eterna e ha voluto realizzare un suo grande: vedere, almeno una volta nella vita, il, nuovodella sua squadra del cuore, l' A raccontare il sogno realizzato di Lucia Ramos è 20minutos.es : l'anziana donna, che vive a Burgos, a 250 km dalla capitale spagnola, è da sempre una grandissima tifosa dell'. Quando era più giovane, nonna Lucia era già andata a vedere i 'colchoneros' in più di un'occasione, ma nel vecchio stadio, il glorioso Vicente Calderòn. Da quando il club si è trasferito al(che ospiterà la finale di Champions League di questa stagione), la donna aveva a più riprese espresso il desiderio di vedere una partita nel nuovo impianto.A realizzare il sogno dici ha pensato la nipote, che ha deciso di comprare i biglietti e accompagnarla ad assistere all'ultima partita in casa dell'. «Mi aveva detto di voler andare "in quel locale tanto in voga", riferendosi proprio al nuovo stadio», spiega la nipote dell'anziana. Gli uomini di Diego Simeone, in rimonta, hanno superato 3-2 l'Athletic Bilbao proprio negli ultimi minuti, regalando a nonna Lucia un'emozione che solo i più appassionati tifosi di calcio possono capire.«È stato bellissimo, ho realizzato il mio sogno. L'atmosfera era fantastica, mi sono divertita molto» - spiega nonna Lucia al canale social dell'azienda telefonica Movistar - «Dite che sembro una ragazzina? Sono in salute, ma mi manca un po' la testa e ho problemi di udito, ma non importa».