Non vuole lavorare e costringe la moglie a prostitursi

piuttosto che trovare unUn 27enne di Singapore è stato arrestato per gli abusi inferti alla sua consorte, costretta a prostituirsi e a filmare i rapporti sessuali con i suoi clienti per portare i soldi in casa. La coppia aveva un bambino e l'uomo la costringeva a guadagnare per poter provvedere anche al sostentamento del piccolo.Secondo le indagini il papà avrebbe anche abusato del bambino. All'epoca dei fatti avrebbe anche avuto una malattia sessualmente trasmissibile, di cui mostrava i sintomi, e che non si è preoccupato di attaccare anche al suo stesso figlio. ll giudice Chan Seng Onn al momento della sentenza ha definito l'uomo come un mostro, come riporta anche la stampa locale, e ha stabilito una condanna a 25 anni di reclusione.La donna sarebbe stata anche vittima di violenze fisiche: il marito la picchiava, la stuprava e dopo aver avuto il figlio la costringeva ad assistere agli abusi anche sul loro bambino. La moglie ha subito stupri anche durante le gravidanze e veniva minacciata di morte qualora avesse mai raccontato a qualcuno quello che era costretta a subire.