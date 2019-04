Non taglia i capelli da 55 anni: «Sono lunghi quasi sei metri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapunzel esiste davvero, ma non è una graziosa fanciulla bionda, bensì un uomo di, che non taglia ida quando ne aveva appena compiuti 23 e che oggi può vantare una chioma lunga. Il suo nome èe vive in Cina, nella città di Leshan: il suo stile, decisamente insolito in un uomo e soprattutto della sua età, lo sta facendo diventare una vera e propria star del web.Molti utenti cinesi, d'altronde, sono rimasti piuttosto stupiti dalla lunghissima chioma sfoggiata dall'uomo. E in molti hanno chiesto a gran voce adi uscire allo scoperto, proponendogli di contattare i responsabili del Guinness World Records per reclamare il riconoscimento ufficiale per i capelli più lunghi al mondo. La storia ha fatto rapidamente il giro del mondo: a parlarne è anche 20minutos.es I lunghi capelli disono così intricati da sembrare veri e propri dread: per asciugarli completamente, servono almeno due persone, ciascuna armata di phon, e oltre tre ore di tempo. Il diretto interessato, comunque, afferma di non averlo fatto per un vezzo estetico, ma per una credenza: «Ho lasciato crescere i miei capelli, senza mai tagliarli, perché i miei familiari potessero godere di buona salute».La nuora dell'uomo ha spiegato: «Per lui è tutto normale, è abituato ad avere i capelli così lunghi e non sente alcun fastidio».