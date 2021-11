Corea del Nord, non solo le giacche di pelle: tutto ciò che è vietato indossare nel paese di Kim

La vita in Corea del Nord è diventata ancora più difficile. Kim Jong-un, infatti, avrebbe diffuso una nota ufficiale con una lista di vestiti che, da oggi, sarebbero vietati. Secondo il leader Repubblica Popolare Democratica di Corea la moda proveniente dal mondo occidentale sarebbe capitalista, quindi, da evitare. Via gli skinny jeans, simbolo della moda occidentale, come anche le giacche di pelle e gli occhiali tartarugati. Foto: Kika Press - Shutterstock | Music: 'Elevate' from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 22:25

