Non solo covid, il “fungo nero” spaventa l'India: 4.200 morti. Basta essere toccati per essere infettati

Sull'India si abbatte una nuova epidemia. Non solo il covid spaventa l'India, ma anche il «fungo nero». Sono saliti a 45mila, infatti, i casi di contagi da fungo nero: lo ha comunicato al parlamento il Ministero della salute, aggiungendo che negli ultimi due mesi 4.200 persone sono morte per l'infezione da fungo nero.

La mucormycosis, questo il nome scientifico del virus, era decisamente rara fino all'inizio di quest'anno, con non più di venti casi in media. Da qualche mese il fungo ha cominciato ad aggredire ex pazienti Covid, indeboliti dall'uso degli steroidi.

Il virus ha conseguenze devastanti su chi ne viene toccato, richiede interventi chirurgici invasivi per salvare occhi, naso e bocca, e ha un tasso di mortalità pari al 50%. In maggio il governo aveva dichiarato il fungo nero un'epidemia, condizione che impone agli stati locali di registrare ogni caso.

Lo stato indiano più colpito è il Maharashtra, che da solo ha contato oltre 9.300 persone infette. Secondo i giornali locali, il fungo ha recentemente infierito anche sui bambini, in particolare nello stato del Rajastan.

