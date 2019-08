«Non ho il resto, scendi»: autista lascia in strada un'adolescente in piena notte

Tragedia al santuario, bimbo di tre anni precipita e muore dopo un giorno d'agonia

A las doce y media de la noche, el conductor del último autobús 629 de @AutoPeriferia, que une Madrid con Las Rozas, no ha dejado subir a una niña de quince años porque no tenía cambio de 20 euros. La ha dejado SOLA y llorando en la calle (en el parque París) @jdelauz — Marina M. Vicens (@marinamartinezv) August 1, 2019

Buenos días Marina; en primer lugar queremos agradecerle que haya puesto en nuestro conocimiento este caso el cual estudiaremos de inmediato. Pero nos gustaría subrayar que el conductor únicamente cumpliría con el Art. 21 del CRTM: https://t.co/xN49LKqvuD pic.twitter.com/0grt991auj — Auto Periferia (@AutoPeriferia) August 2, 2019

Mercoledì 7 Agosto 2019, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una polemica apparentemente senza fine, quella che ha coinvolto l'e l'azienda di trasporto pubblico locale e periferico a cui l'uomo appartiene. Il motivo? Il conducente, non avendo ilper l'acquisto di un, ha, in piena notte, unadi appena, costretta a vagare da sola per tornare a casa.È accaduto a, intorno a mezzanotte e mezza, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. La ragazzina, che doveva raggiungere la località periferica di Las Rozas, aveva tentato di prendere l'autobus notturno 629 ma, al momento di pagare ilall', ha presentato una banconota da 20 euro. Il conducente, non avendo resto da darle, si è rifiutato di far salire la ragazzina ed è ripartito senza preoccuparsi più di tanto.Il caso è diventato di dominio pubblico il giorno seguente, con ladi un'amica della mamma dell'adolescente. «La ragazza doveva assolutamente tornare a casa, aveva offerto all'autista di prendersi anche il resto di 20 euro, ma l'uomo è stato inflessibile e le ha detto: "Scendi, ragazzina"», ha raccontato Marina M. Vicens alla trasmissione televisiva Espejo Publico, su Antena 3. Lo riporta anche 20minutos.es «Questa vicenda è surreale e gravissima: come si può lasciare a piedi, da sola e in strada una ragazzina di 15 anni? Cosa poteva accaderle nel tragitto dalla fermata dell'autobus a casa?» - denuncia ancora l'amica della mamma dell'adolescente - «Per fortuna, la ragazza è riuscita a tornare a casa sana e salva, ma un episodio del genere è sconcertante».Chi si aspettava una condanna ferma da parte di, l'azienda di trasporto pubblico che si occupa delle linee periferiche di Madrid, è destinato a restare deluso. Di fronte alla pioggia di critiche, l'azienda ha difeso l'autista sui social: «Nè noi, né il nostro dipendente, possiamo essere considerati responsabili di alcunché. In nessun caso i conducenti sono autorizzati a far salire passeggeri senza biglietto, né hanno il dovere di garantire il resto per il pagamento delle tariffe di viaggio. L'autista si è comportato in modo impeccabile, applicando alla perfezione il regolamento approvato dalla Comunità di Madrid».