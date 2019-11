Non accettava il divorzio con suo marito, 39enne uccide i 3 figli e poi si toglie la vita

Domenica 3 Novembre 2019, 11:50

così haAshley Auzenne, del Texas, aveva trentanove anni e una settimana prima della strage familiare aveva divorziato dal marito. Pare che la donna non accettasse la fine della sua relazione e sarebbe caduta in una profonda depressione.Presumibilmente per questo motivo ha preso una pistola, proprio lei che da tempo si batteva contro la vendita delle armi negli Stati Uniti e ha prima ucciso i suoi tre figli e si è suicidata. I tre ragazzi si chiamavano Parrish, di undici anni, Eleanor di nove anni, e Lincoln di sette anni. I loro corpi sono stati trovati in parti diversi della casa: la donna li avrebbe ucciso a bruciapelo raggiungendoli nei punti dove i piccoli si erano nascosti, poi si è sparata un colpo alla testa, come riporta anche il Sun. La donna è stata descritta da tutti come una madre amorevole, adorava i suoi bambini e nessuno avrebbe mai pensato potesse fare loro del male. Sconvolto per l'accaduto è l'ex della 39enne, distrutto dal dolore come tutto il resto della famiglia.