Neonata con un nome assurdo, bufera sui genitori: «Non dovrebbe essere uno sfogo per dimostrare quanto sei 'eccentrico'»

di Morgana Sgariglia

Una donna ha rivelato che una sua conoscente aveva dato alla propria figlia un nome sconvolgente. Dimenticatevi nomi di continente o stranieri. Le celebrità ci hanno anche abituato ai nomi più assurdi, uno su tutti quello del figlio di Elon Musk e Grimes: X Æ A-12. Tuttavia, questo vi lascerà di stucco appena lo leggerete.

Il racconto

In un post di Reddit, intitolato "Non usare il nome dei tuoi figli per scrivere l'alfabeto", una donna senza nome ha raccontato: «Ho un amico di famiglia (sono amici dei miei genitori) e hanno chiamato la loro figlia adottiva 'ABCDE'. I loro cognomi iniziano convenientemente con una 'F'». Il nome della bambina, secondo l'utente, dovrebbe suonare "absidy" e lo porterebbe da ormai quattro o cinque anni.

Tuttavia, negli Stati Uniti non è un nome così anomalo.

La reazione degli utenti

I post hanno suscitato un acceso dibattito nei commenti. Da un lato c’era chi non appoggiava l’insolito nome: «Il nome di tuo figlio non dovrebbe essere uno sfogo per dimostrare quanto sei 'eccentrico'». Un altro ha aggiunto: «Mi dispiace, ma sta preparando la ragazza a una vita coperta di ridicolo». Un altro ancora ha sentenziato: «Questo genere di cose dovrebbe essere un crimine».

Alcuni, invece, hanno approvato. «In realtà mi piace il nome - ha confessato un utente -Non lo userei mai, ma ha un bel suono». Qualcuno ha scritto in modo filosofico: «Ogni nome è piuttosto stupido se ci pensi». Un altro ha riferito: «Ho incontrato qualcuno chiamato "Sunshine Warm" (Luce del sole calda, ndr). Ho pensato che fosse una scelta molto audace e speciale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 21:49

