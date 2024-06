​Noa Argamani liberata, l'abbraccio toccante con la madre del fidanzato: lui è ancora nelle mani dei suoi rapitori FOTO

di Redazione web

Il lieto fine a metà, dato che se lei è tornata libera, il suo fidanzato è ancora nelle mani dei suoi sequestratori. Noa Argamani, uno degli ostaggi simbolo di Hamas rilasciata sabato in un blitz delle Idf, ha incontrato la madre del suo fidanzato Avinatan Or, rapito insieme a lei al Festival Supernova e ancora trattenuto nella Striscia di Gaza.

וסוף סוף המפגש המרגש הזה קורה. דיצה אור אימו של אבינתן ונועה ארגמני נפגשות בבית החולים pic.twitter.com/1SxWUILJqK — Merav Sever (@meravseve) June 11, 2024

La foto delle due donne abbracciate è stata condivisa su X e ha rapidamente fatto il giro dei social. «Finalmente è avvenuto questo emozionante incontro. Ditza Or, la madre di Avinatan, e Noa Argamani si sono incontrate in ospedale», recita il post.

Forze speciali si sono finte sfollati di Rafah

Secondo il sito saudita Asharq, che cita testimoni a Gaza, alcuni membri delle forze speciali entrate ieri nel campo di Nuseirat per liberare quattro ostaggi si sono spacciati per sfollati di Rafah. Ynet aggiunge che le forze speciali appartenevano a unità israeliane che operano nelle aree palestinesi mescolandosi ai locali e parlando fluentemente arabo.

Secondo quanto affermato, l'unità, che comprendeva anche donne, è entrata nel campo di Nuseirat da un'area vicina al molo degli aiuti americani e al corridoio Nezarim, il passaggio est-ovest che taglia in due Gaza a nord del campo, che è controllato dall'Idf e viene utilizzato come punto di partenza per raid nella parte settentrionale e centrale della Striscia.

Le forze camuffate sono arrivate su un'auto bianca che trasportava materassi sul tetto, e le donne erano vestite con gli abiti «che le donne indossano qui in guerra», riferisce Asharq.

I tre ostaggi maschi (Andrey Kozlov, Shlomi Ziv e Almog Meir Jan) erano detenuti in un altro edificio a 200 metri di distanza. L'unità si è poi divisa in due gruppi, ciascuno diretto verso uno dei due edifici, in preparazione dell'operazione. Testimoni oculari raccontano ad Asharq che oltre alle truppe travestite, altre forze speciali si sono introdotte nel campo di Nuseirat all'interno di un camion dei soccorsi. L'Idf ha negato di aver utilizzato trasporti umanitari per l'operazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA