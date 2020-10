Nizza, attentato a Notre-Dame: tre morti, decapitate due persone. Ferito l'aggressore: «Urlava Allah akbar»

Un tragico attentato terroristico sconvolge ancora una volta la Francia. Un attacco all'arma bianca è avvenuto stamattina a Nizza nei pressi delle chiesa di Notre-Dame: il bilancio provvisorio è di tre morti e diversi feriti. Le due persone morte all'interno della cattedrale sono state «sgozzate» o «decapitate», secondo le diverse fonti. Una terza vittima, una donna, si è rifugiata in un bar vicino alla chiesa, dove è morta poco dopo per le conseguenze delle ferite, riferisce la radio France Info.

L'aggressore, ha detto il funzionario, è stato ferito e fermato dalla polizia e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici. «L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar», ha riferito il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da BFM-TV. Per Estrosi, «non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco». «Tutto lascia supporre si tratti di un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame», aveva detto poco prima il sindaco. L'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo. Al momento si tratta di un'inchiesta per «omicidio» e «tentato omicidio».

Le autorità francesi lanciano un forte appello ad evitare la zona dell'attacco nei pressi della Basilica di Notre-Dame, a Nizza. «Evitate il settore e seguite le indicazioni», ha scritto il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Stesso messaggio sul profilo Twitter della Police Nationale. «Operazione polizia in corso. Evitate il settore Notre-Dame-Centro-Città-Nizza». Intanto, una cellula di crisi è stata aperta a Place Beauvau, sede parigina del ministero dell'Inerno. Un minuto di silenzio osservato all'Assemblea Nazionale.

MACRON E IL PREMIER CASTEX ALL'UNITA' DI CRISI Il premier francese, Jean Castex, ha lasciato l'Assemblea Nazionale per recarsi alla cellula di crisi in Place Beauvau, dopo l'attacco a Nizza. Dopo il minuto di silenzio osservato dai deputati, il presidente dell'Assemblea, Richard Ferrand, ha sospeso la seduta. Anche Macron si è recato presso l'unità di crisi dopo l'attentato, ha affermato l'Eliseo. «Immenso cordoglio dopo l'attentato che ha appena colpito la città di Nizza all'interno della Chiesa di Notre-Dame», scrive in un tweet il deputato delle Armes Maritimes, Eric Ciotti. In un altro messaggio pubblicato poco prima, Ciotti aveva scritto che «eventi molto gravi si stanno producendo attualmente vicino alla chiesa di Notre-Dame di Nizza. Sostegno alle forze di sicurezza. Evitate il settore!».

PARROCO: ERAVAMO STATI ALLERTATI«Eravamo stati avvisati da due, tre giorni, che c'era il rischio di attacchi supplementari con l'approssimarsi delle Feste di Ognissanti, perché alcuni facevano il legame tra la festa dei morti cristiani e il fatto di far crescere il numero di morti»: lo ha detto il parroco di Nice-Centre, Gli Florini, intervistato da BFM-TV in seguito all'attacco alla Basilica di Notre-Dame. «Stavamo in guardia ma non pensavamo che sarebbe potuto accadere in questo modo», ha aggiunto.

CONSIGLIO CULTO MUSULMANO CONDANNA ATTACCO Il Consiglio francese del culto musulmano condanna «con forza l'attentato terroristico» di Nizza. «In segno di lutto e di solidarietà alle vittime e i loro cari», si legge su Twitter, invita i «musulmani di Francia ad annullare tutte le festività della festa del Malwid».

