Nina Cash, modella di costumi da bagno a 57 anni: «Non è mai troppo tardi»

di Cecilia Legardi

E' apparsa sul magazine Sports illustrated per la prima volta a maggio di quest'anno, dopo che da giovanissima aveva provato a entrare nel settore della moda ma era stata rifiutata per i suoi lineamenti ritenuti "troppo esotici": ecco chi è Nina Cash.

Sulla copertina della rivista a 57 anni

Proprio come Kathy Jacobs, che ha partecipato all'edizione Swimsuit della rivista Sports Illustrated a 56 anni compiuti, con un'altezza di 161 cm, vestendo un bikini nero, Nina Cash (57) si è lanciata verso il provino per realizzare il sogno che aveva da giovane: diventare una modella. Molti anni prima, quando era al liceo, era stata rifiutata perché le sue origini filippine non erano apprezzate dal settore e i suoi genitori erano contrari nel farle intraprendere la carriera di modella; ora però le cose sono cambiate e il casting director la ha subito selezionata, insieme ad altre 7 donne. Si è candidata lei stessa, inviando qualche fotografia che le aveva fatto il marito durante una vacanza, l'ultimo giorno in cui le candidature earano aperte. Le fotografie per il giornale sono state scattate a Porto: «E' stato magico. Ho incontrato delle persone meravigliose e solidali che sono state davvero incoraggianti», racconta la donna riguardo la giornata di scatti.

Nella vita, Nina ha conseguito un dottorato e si è dedicata con passione allo studio e al lavoro accademico. Ha avuto tre figli ed ora è anche nonna. In un'intervista, ha rivelato che a 20 anni non si sarebbe sentita così sicura di sè da riuscire a fare questa pazzia e intraprendere un nuovo percorso: «Non avrei mai avuto il coraggio di partecipare alla competizione quando avevo vent'anni o trent'anni, ma a 57 mi sono sentita più sicura e a mio agio nella mia pelle e in grado di fare il salto e provare. L'esperienza di vita mi ha sicuramente aiutata a rafforzare la fiducia in me stessa». A riportare le sue parole è Hello magazine.

Diete e palestra? No, grazie

Di donne come lei ce n'è già qualcuna, in realtà: «Ad esempio, Apo Whang Od, che era sulla copertina di Vogue Filippine l'anno scorso all'età di 106 anni, e Iris Apfel, che firmò con un'agenzia di modelle a 97, e guardando queste donne mi rendo conto che c'è ancora una possibilità per me», dice Nina. Intanto, per tenersi in forma, si attiene solamente alle indicazioni più comuni: un po' di movimento e un'alimentazione sana. Non va in palestra e non fa particolari diete, se non quella per il diabete di tipo 2, che le è stato diagnosticato all'età di 49 anni. «Sono sempre stata attiva, ma non sono una drogata di palestra e non mi alleno tutti i giorni», spiega. «Non ho un regime, mi muovo e faccio esercizio come mi sento in quel momento». Sports Illustrated era anche il giornale che Nina sfogliava prima della scuola, sperando di poter essere tra quelle pagine. «Non è mai troppo tardi», dice sempre lei, e questa volta aveva ragione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA