Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Chiuso per razzismo?». La Nike avrebbe chiuso alcuni negozi in Sudafrica a causa del controccolpo dovuto a undiffuso sui social. Nel filmato il marito di una dipendente farebbe dei commenti pesanti utilizzando termini demigratori legati al periodo dell'E su Twitter sarebbe scoppiata la bagarre. Gli utenti inferociti avrebbero chiestoCome riporta The Indipendent , nel video l'imprenditoreavrebbe descritto una spiaggia in Sudafrica come il, dal momento che intorno a lui non ci sarebbero state persone di colore. Riferendosi a loro con il termine, un insulto profondamente offensivo legato all'apartheid.L'imprenditore sarebbe il marito di, responsabile del merchandising per Nike Africa. Esponenti del partito di estrema sinistra (Fep) avrebbero deciso di denunciare Catzavelos per le sue azioni. E secondo la Reuters, a causa del video diversi negozi sarebbero stati chiusi.In una dichiarazione fornita a Times Live,ha confermato che Catzavelos non è un dipendente dell'azienda e ha sottolineatoe e ha un impegno di lunga data per la diversità, inclusione e rispetto - si legge nella dichiarazione -. Crediamo nel potere del potenziale umano in ogni razza, religione, nazionalità, genere e orientamento sessuale».Nel frattempo l'imprenditore sarebbe stato licenziato dalla sua azienda di famiglia.