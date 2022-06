Nigeria, strage in una chiesa: commando spara ai fedeli, almeno 50 morti, anche bambini. «Rapito un sacerdote»

Orrore in Nigeria dove un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa cattolica e ha aperto il fuoco contro i fedeli: i morti sarebbero almeno 5', secondo il quotidiano di Lagos The Nation Newspaper. È successo nella chiesa di San Francesco nello stato nigeriano di Ondo: tra le vittime anche donne e bambini.

Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. Ogunmolasuyi Oluwole ha raccontato che gli uomini armati hanno sparato dentro la chiesa mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. Il commando di uomini armati avrebbe rapito un sacerdote e alcuni fedeli, riferisce la Bbc online che cita alcuni testimoni. L'attentato non è stato ancora rivendicato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 17:49

