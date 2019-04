Nigeria, donna inglese uccisa a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico

Faye Mooney, una donna britannica, è stata uccisa in Nigeria dove era in vacanza. La donna è stata uccisa da sconosciuti a colpi d'arma da fuoco in un villaggio turistico. Lo riferisce la Bbc online precisando che Faye Mooney si trovava in vacanza nella città settentrionale di Kaduna.



La polizia locale ha precisato che è stato ucciso anche un cittadino nigeriano e altri tre sono stati rapiti nel corso di un'aggressione avvenuta venerdì. Mooney lavorava nel Paese africano come specialista in comunicazione per l'ong Mercy Corps. Gli aggressori non sono stati identificati, ha fatto sapere la polizia. Ultimo aggiornamento: 08:10