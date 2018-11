Rapiti in Nigeria quattro sacerdoti da un commando di sei uomini armati

Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè teatro di altri rapimenti. Stavolta sono quattro sacerdoti cattolici ad essere rapiti; il 6 novembre uomini armati non ancora identificati, nello stato del Delta, nel sud della Nigeria (lo stesso stato dove si sono già verificati recentemente diversi rapimenti di preti e di suore) sono stati fermati e prelevati mentre erano sulla strada. Tornavano da un incontro per celebrare il decimo anniversario di ordinazione sacerdotale.A Ekpoma avrebbero dovuto raggiungere il Seminario All Saints, dove avevano studiato, per continuare le celebrazioni con i seminaristi. La notizia è stata data dalla agenzia vaticana Fides. Lungo la strada alcuni uomini armati sono usciti dalla boscaglia e hanno aperto il fuoco contro la vettura su cui viaggiavano diversi sacerdoti. Alcuni sono rimasti feriti, altri sono riusciti a fuggire, mentre sono stati rapiti d. Victor Adigboluja (diocesi di Ijebu Ode), d. Anthony Otegbola (diocesi di Abeokuta), d. Joseph Ediae (arcidiocesi di Benin city) e d. Obadjere Emmanuel (diocesi di Warri).