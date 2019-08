Nessuno mette like alla sua foto, 15enne si uccide. La madre: «Vietate i social ai minori»

Martedì 27 Agosto 2019, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era completamentee il non avere like a una foto l'haRuby Seal,di Cumbria in Inghilterra, eraLa sua era diventata una vera e propria malattia che aveva messo in allarme anche la sua famiglia. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di aiutarla, perché l'adolescente si è tolta la vita.«I social media sono stati una droga per Ruby», ha spiegato laal. La donna è una docente del college e ha altre 3 figlie ma non ha potuto fare nulla contro la dipendenza della sua Ruby. La ragazza era arrivata a chiudersi in se stessa, viveva solo la sua vita sui social, rifiutando quella reale. Julie dice di aver provato a disattivare il wi-fi, confiscando il suo telefono e leggendo i suoi messaggi, ma non è stato sufficiente.L'adolescente ha iniziato a frequentare i social all'età di 13 anni. Prima di allora era una ragazza dinamica, sportiva a cui piaceva uscire, poi con il tempo è cambiata molto. Adorava Snapchat più degi altri social, sostenendo che la comunicazione era più fluida e immediata. Forse la causa della sua morte è stato proprio Snapchat: dopo aver pubblicato una foto, infatti, non aveva ricebuto alcun messaggio o commento e la mattina dopo è stata trovata priva di vita.L'idea di essere ignorata per lei che viveva attraverso i social era inaccettabile e l'ha spinta al folle gesto. Oggi la mamma però vuole lanciare un appello, perché quanto accaduto non si verifichi mai più. Julie propone che l'uso dei social venga vietato a chi ha meno di 16 anni e una mente troppo vulnerabile e facilmente malleabile.