Nicola ritrovata cadavere nel fiume. La mamma 45enne scomparsa dopo aver accompagnato le figlie a scuola

Ventiquattro giorni dopo la scomparsa, Nicola Bulley, 45enne, madre di due figlie, è stata ritrovata morta nel fiume Wyre, che scorre nell'Inghilterra nord-occidentale.

La notizia è stata data dalla polizia del Lancashire: «Siamo ora in grado di confermare che ieri abbiamo recuperato il cadavere di Nicola Bulley dal fiume Wyre. La famiglia è stata informata ed è naturalmente devastata». Nicole è stata ritrovata senza vita non distante da dove era stata vista l'ultima volta.

Sono stati due passanti che camminavano lungo il corso d’acqua che attraversa St. Michaels, paesino del Lancashire dove la donna viveva con il compagno Paul Ansell e le due figlie, ad avvistare l'altro giorno il cadavere. La polizia, molto criticata per avere diffuso dettagli sulla vita privata della donna (sembra avesse problemi legati alla menopausa e al bere), dovrà adessi anche spiegare perché c’è voluto così tanto per il ritrovamento, nonostante le forze messe in campo. Alla ricerca avevano partecipato inoltre anche molti abitanti del paese. Nicola era scomparsa dopo aver accompagnato le figlie a scuola e portato il cane nei boschi per la consueta passeggiata. L’animale, insieme al cellulare, erano stati poi trovati su una panchina una decina di minuti dopo l’ultima telefonata fatta dalla donna. Adesso l'autopsia deve chiarire le cause della morte.

