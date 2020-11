Colpo del secolo, ore contate per la banda dal bottino miliardario

Sembra che abbiano le ore contate i criminali che, il 25 novembre dello scorso anno, a Dresda, misero a segno la rapina del secolo: grazie ad un minuzioso quanto audace piano, la banda entrò all'alba in uno dei luoghi più preziosi al mondo - il castello della città tedesca, appunto - e trafugò gioielli e preziosi manufatti per un valore di oltre un miliardo di dollari. Nel bottino anche il celebre Diamante Verde da 41 carati.



Sembrava la trama di un film hollywodiano alla Ocean's Eleven o quella di un thriller di Dan Brown, invece questa è la nuda e cruda realtà. A distanza di quasi un anno, un nuovo colpo di scena ha lasciato una seconda volta tutti di stucco.

Nella mattinata di ieri, la polizia di Berlino, grazie a 18 maxi-perquisizioni, ha arrestato tre sospetti della banda: giovani tedeschi di età compresa fra 23 e 26 anni. Un ottimo risultato, ma la partita non si può ancora considerare conclusa: non quella con due presunti Arsenio Lupin ancora a piede libero.

La caccia prosegue, sulle tracce di due gemelli appartenenti al clan libanese che terrorizza le strade di Berlino con i suoi crimini.

Il cerchio si sta chiudendo attorno ai ventunenni Abdul Majed Remmo e Mohamed Remmo: la loro cattura segnerà la fine della rapina più chiacchierata del secolo? O invece il futuro riserverà una nuova entusiasmante puntata di questo poliziesco al limite della realtà?

In soli cinque minuti, infatti, i rapinatori erano entrati e usciti dal Museo delle Volte verdi nel Castello di Dresda, portandosi via un autentico tesoro.

Un centinaio di pietre preziose e gioielli, compresa la collezione del XVIII secolo di Augusto II di Polonia, detto Il Forte, che rivaleggiava perfino con il Re Sole francese, Luigi XIV.

Ma, come nella fiction spagnola La Casa Di Carta, gli autori del furto spettacolare hanno cantato vittoria troppo presto. L'importanza degli oggetti rubati e l'attenzione mediatica globale hanno portato ad un dispiegamento di forze imponente. Sono oltre 1600 gli agenti coinvolti nell'indagine che ha attraversato tutta la Germania.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 07:02

