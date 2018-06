Choc alla riserva naturale: ragazzi lanciano pietre contro le foche per vederle saltare Video

Il drillo in via d'estinzione, ma viene cacciato e arrostito come cibo di lusso

Immagini decisamente sconvolgenti, quelle pubblicate in un video su Facebook da parte dei gestori di una: due ragazzi e una ragazza, giunti per visitare il posto e ammirare le specie protette che qui vivono tutelate, hanno iniziato acontro alcunecol solo scopo di divertirsi a vederle saltare dalle scogliere.I responsabili dell'osservatorio della riserva naturale dell', in Gran Bretagna, hanno diffuso sui social il filmato dei tre ragazzi che raccolgono le pietre e le lanciano all'indirizzo delle foche, documentando la loro bravata con lo smartphone. Le immagini registrate, come riporta anche Metro.co.uk , risalgono allo scorso 9 giugno. Invitando tutti i visitatori a tenere un comportamento adeguato e rispettoso sia della legge che degli animali, i gestori della pagina Facebook hanno scritto: «Questo video non è per identificare e mettere alla gogna i responsabili, ma per msotrarvi alcuni dei problemi che la fauna selvatica ha, perfino in luoghi dove viene tutelata. Il comportamento mostrato in questo video è aberrante, i visitatori non possono mettere in pericolo la vita degli animali. Chiediamo maggiore responsabilità a tutti i visitatori e vi preghiamo di astenervi dal commentare con insulti e oscenità».