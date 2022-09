New York choc, il top manager della famosa catena suicida dal 18esimo piano: «Aveva problemi economici»

Un volo dal 18esimo piano di uno dei grattacieli più iconici al mondo: così si è suicidato il top manager della società americana Bed Bath & Beyond. La tragedia è avvenuta venerdì a New York: Gustavo Arnal, 52enne vicepresidente esecutivo e capo finanziario della nota catena di arredamento domestico, si è lanciato dal «Jenga Building» di Tribeca, nel cuore di Nyc.

A dare conferma dell'identità dell'uomo è stato il New York Post, che non specifica il motivo del gesto ma sottolinea come la società di cui Arnal era a capo stesse attraversando un momento di forti difficoltà finanziarie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 09:28

