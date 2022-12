New York, stato d'emergenza: in arrivo super tempesta invernale. Oltre 2.300 voli cancellati. Temperature di -57°

di Redazione web

Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - hanno dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti che i media americani hanno già ribattezzato “bomb cyclone” o “snowmaggedon”.

Temperature glaciali con punte di -57 gradi

Previste temperature glaciale ovunque con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. Oltre 2300 i voli cancellati alle 20.30 di questa sera (le 2.30 del mattino in Italia), con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale.

