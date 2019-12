New York, sparatoria a Jersey City: un morto e diversi feriti, anche due poliziotti. Caccia a un uomo e una donna Video

Sparatoria a Jersey City, a due passi da New York, in seguito alla quale ci sarebbero un morto, deceduto in ospedale, e diverse persone ferite. Tra queste probabilmente due poliziotti.

MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians in Jersey City Here’s what we know >> https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/EvZ9HzLlPH

È caccia a due persone a Jersey City dopo che un uomo e una donna con dei fucili avrebbero aperto il fuoco dall'interno di un negozio contro un paio di poliziotti e contro i passanti in strada. Al momento il bilancio dell'episodio sarebbe di due agenti feriti, e non c'è alcuna conferma di mortik. L'intera area è stata evacuata, e una vicina scuola contro cui sarebbero stati sparati dei colpi è in lockdown.



Jersey City è una cittadina di poco meno di 300 mila abitanti che si affaccia sulla Baia di New York, anche se si trova nello stato del New Jersey. È un centro sviluppatosi notevolmente negli ultimi dieci anni, di fronte a Lower Manhattan all'altezza di Wall Street, con un via vai di migliaia di pendolari ogni giorno.

L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un supermarket kosher.